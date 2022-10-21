МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил в пятницу введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского. Молдаван предупредили о риске "веерных" отключений из-за кризиса

"Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения. Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок в республику природного газа. По итогам текущего месяца недополучено будет почти 37 миллионов кубов. Принятые ранее меры — отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору — позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих. Нужны дополнительные мероприятия, направленные на экономию энергоресурса", — сообщает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба главы ПМР, дефицит спровоцировал недостаточность обеспечения природным газом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций, потребителей электроэнергии, а также сделал невозможным полномерное исполнение обязательств по выработке электричества на экспорт.

Отмечается, что Красносельский предложил распространить действие указа на 11 суток, до конца текущего месяца.