СМИ: в ЕС хотят запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике
Politico: Польша и Прибалтика хотят запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергии
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Польша, Латвия, Литва и Эстония предложили ввести запрет на совместную работу Евросоюза с Россией в ядерной энергетике, передает газета Politico, в распоряжении которой имеется соответствующий документ.
Как уточняется, страны выдвинули новый пакет возможных антироссийских санкций. Он включает меры в отношении "технологий и энергоносителей", в том числе ядерных. Кроме того, предлагается дополнительно ограничить торговлю некоторыми товарами, например, алмазами.
Ожидается, что страны Европейского Союза рассмотрят этот документ в пятницу 21 октября, однако в ближайшее время введение нового пакета антироссийских санкций не планируется, добавляется в публикации.
Тем временем ЕС 6 октября принял восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ. Он касается в том числе цен на нефть, перевозимых по морю в третьи страны.
https://1prime.ru/energy/20221021/838541156.html
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