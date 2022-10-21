МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Польша, Латвия, Литва и Эстония предложили ввести запрет на совместную работу Евросоюза с Россией в ядерной энергетике, передает газета Politico, в распоряжении которой имеется соответствующий документ. Евросоюз разработает конкретные меры по снижению цен на газ

Как уточняется, страны выдвинули новый пакет возможных антироссийских санкций. Он включает меры в отношении "технологий и энергоносителей", в том числе ядерных. Кроме того, предлагается дополнительно ограничить торговлю некоторыми товарами, например, алмазами.

Ожидается, что страны Европейского Союза рассмотрят этот документ в пятницу 21 октября, однако в ближайшее время введение нового пакета антироссийских санкций не планируется, добавляется в публикации.

Тем временем ЕС 6 октября принял восьмой пакет ограничительных мер в отношении РФ. Он касается в том числе цен на нефть, перевозимых по морю в третьи страны.