АСТАНА, 21 окт — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновит работу на полную мощность после 25-го октября, заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере поставок нефти и газа

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

"Вопрос ремонта – это вопрос конца этого месяца, о чем я говорил. Все необходимое находится там, работы уже ведутся. Неделю-полторы назад был один нюанс, связанный с недостаточным количеством водолазного оборудования… Оно было доставлено, сейчас эти работы ведутся, буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу месяца – этого октября – после 25-го числа запущены будут ВПУ дополнительные", — сказал Акчулаков на пресс-конференции в пятницу.

Глава Минэнерго Казахстана 12 октября говорил, что оба выносных причальных устройства КТК, как ожидается, будут отремонтированы в конце месяца.