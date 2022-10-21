МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая южноафриканская энергетическая компания Sasol объявила форс-мажор в отношении внутренних поставок и экспорта некоторой химической продукции из-за недавних забастовок в компании Transnet. Equinor возобновляет работу месторождений после забастовок

"Прогнозы объема продаж не были скорректированы с учетом влияния недавней забастовки в компании Transnet, которая привела к объявлению форс-мажорных обстоятельств в отношении местных поставок и экспорта некоторой химической продукции", — говорится в финансовом отчете компании на ее официальном сайте.

Как отмечается в документе, неизвестно, какое влияние это окажет на объемы продаж в 2023 году.

В начале октября профсоюзы объявили о забастовке в южноафриканской железнодорожной, портовой и трубопроводной компании Transnet после того, как многомесячные переговоры о повышении зарплаты зашли в тупик. Компания предлагала увеличить размер зарплаты на 3%, а позднее — на 4,5%. При этом показатель годовой инфляции в стране составил 7,6%, так что сотрудники остались недовольны предложениями.

В понедельник компания заключила с профсоюзом UNTU соглашение, по которому за текущий год зарплаты членам всем участвующих в стачке профсоюзов повысят на 6%, а в два последующих года — на 5,5% и 6% соответственно.