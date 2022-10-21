МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза жестоко ошибались, думая, что смогут обойтись без российских энергоносителей, пишет обозреватель Kayhan Масуд Бахрамизаде. В результате европейцы судорожно запасаются дровами, боясь невиданных холодов. Относительно стабильная ситуация лишь у тех стран, которые не успели отказаться от традиционного производства энергии, добавляет журналист. "Умрет торговля, умрет и город". В ФРГ готовятся к настоящей катастрофе



Бахрамизаде отмечает, что страны Европы шаг за шагом приближаются к, возможно, самой трудной для них зиме за многие годы.

"При этом из-за алчности своих лидеров и политиков они вынуждены словно спускаться с веревкой на шее, которую на них надели США, ко дну глубокого холодного колодца. Теперь им предстоит погрузиться в холодную зимнюю спячку, однако без света и газа, которые они ранее, даже не задумываясь и не испытывая никаких затруднений, привыкли получать из России", — написал иранский обозреватель.

Сегодня европейцы оказались один на один с невиданным по своим масштабам испытанием, когда традиционных источников энергии, к которым все уже привыкли, вдруг перестало хватать. При этом еще одна важная проблема, с которой столкнулись европейцы еще до наступления зимнего сезона — это бешеный рост цен на электроэнергию, который подскочил практически до астрономических пределов.

Журналист отметил, что при этом политические лидеры стран Европы, предупредив граждан о дефиците электроэнергии предстоящей зимой, начали активно призывать их к строжайшей экономии как электричества, так и газа.

"Кошмаром наяву для европейцев стала перспектива обогревать себя и свои семьи дровами, словно на дворе Средние века — и это происходит на самом богатом континенте земного шара", — пишет обозреватель Kayhan. Само по себе это стало психологическим потрясением для жителей ЕС, и многие из них, не видя иного решения, начали выходить на улицы городов, собираясь на акции протеста против роста цен и политики их властей, которые виноваты во всем происходящем. The Guardian: Евросоюз погряз в разногласиях по поводу потолка цен на газ

Иронично, но факт: набившие оскомину выкрики европейских политических лидеров о том, что "во всех проблемах виновата Россия", уже совсем перестали работать. Дело в том, что многие наконец осознали, что виной всему происходящему алчность и амбиции западных политиков, которые уже не раз демонстрировали: их мало волнуют интересы и благосостояние собственных граждан.

К тому же, пока население некоторых европейских стран судорожно копит дрова и запасается зимней одеждой в преддверии холодов, другие оказались не в столь тяжелом положении. Обозреватель пояснил, что речь идет о тех государствах, которые меньше зависят от импорта ископаемых энергоносителей. Например, та же Франция, которая не стала, вопреки призывам "зеленых", полностью отказываться от атомной энергетики. В результате 70% потребности этой страны в энергии обеспечивает именно атом. Важно еще и то, что многие страны Европы для утоления энергетического голода и ввиду прекращения поставок из России теперь еще и стали зависимы от соседей. Это такие государства, как Великобритания, Грузия, Молдавия, Чехия и другие.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>