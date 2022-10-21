Kayhan: страны Европы приближаются к самой трудной для них зиме за многие годы
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Страны Евросоюза жестоко ошибались, думая, что смогут обойтись без российских энергоносителей, пишет обозреватель Kayhan Масуд Бахрамизаде. В результате европейцы судорожно запасаются дровами, боясь невиданных холодов. Относительно стабильная ситуация лишь у тех стран, которые не успели отказаться от традиционного производства энергии, добавляет журналист.
Бахрамизаде отмечает, что страны Европы шаг за шагом приближаются к, возможно, самой трудной для них зиме за многие годы.
"При этом из-за алчности своих лидеров и политиков они вынуждены словно спускаться с веревкой на шее, которую на них надели США, ко дну глубокого холодного колодца. Теперь им предстоит погрузиться в холодную зимнюю спячку, однако без света и газа, которые они ранее, даже не задумываясь и не испытывая никаких затруднений, привыкли получать из России", — написал иранский обозреватель.
Сегодня европейцы оказались один на один с невиданным по своим масштабам испытанием, когда традиционных источников энергии, к которым все уже привыкли, вдруг перестало хватать. При этом еще одна важная проблема, с которой столкнулись европейцы еще до наступления зимнего сезона — это бешеный рост цен на электроэнергию, который подскочил практически до астрономических пределов.
Журналист отметил, что при этом политические лидеры стран Европы, предупредив граждан о дефиците электроэнергии предстоящей зимой, начали активно призывать их к строжайшей экономии как электричества, так и газа.
"Кошмаром наяву для европейцев стала перспектива обогревать себя и свои семьи дровами, словно на дворе Средние века — и это происходит на самом богатом континенте земного шара", — пишет обозреватель Kayhan. Само по себе это стало психологическим потрясением для жителей ЕС, и многие из них, не видя иного решения, начали выходить на улицы городов, собираясь на акции протеста против роста цен и политики их властей, которые виноваты во всем происходящем.
Иронично, но факт: набившие оскомину выкрики европейских политических лидеров о том, что "во всех проблемах виновата Россия", уже совсем перестали работать. Дело в том, что многие наконец осознали, что виной всему происходящему алчность и амбиции западных политиков, которые уже не раз демонстрировали: их мало волнуют интересы и благосостояние собственных граждан.
К тому же, пока население некоторых европейских стран судорожно копит дрова и запасается зимней одеждой в преддверии холодов, другие оказались не в столь тяжелом положении. Обозреватель пояснил, что речь идет о тех государствах, которые меньше зависят от импорта ископаемых энергоносителей. Например, та же Франция, которая не стала, вопреки призывам "зеленых", полностью отказываться от атомной энергетики. В результате 70% потребности этой страны в энергии обеспечивает именно атом. Важно еще и то, что многие страны Европы для утоления энергетического голода и ввиду прекращения поставок из России теперь еще и стали зависимы от соседей. Это такие государства, как Великобритания, Грузия, Молдавия, Чехия и другие.
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