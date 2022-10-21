Ирак планирует обеспечить полную переработку попутного нефтяного газа
Ирак планирует обеспечить переработку всего попутного газа, получаемого при добыче нефти
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БАГДАД, 21 окт — ПРАЙМ.Ирак планирует в ближайшие годы обеспечить переработку 100% получаемого при нефтедобыче попутного газа, сообщил РИА Новости глава технического департамента министерства нефти Ирака Али Хаммуд.
По его словам, 60% попутного газа, получаемого в ходе нефтедобычи, уже используется для производства электроэнергии, Ирак также разработал "стратегический план по использованию оставшихся 40%".
"Компания TotalEnergies разработала большой проект в ряде месторождений мощностью 400 миллионов кубометров, он будет завершен в ближайшие годы и позволит обеспечить полную переработку газа", — сказал представитель миннефти.
Подобные ГПЗ уже действуют на месторождениях Эн-Насирия и Мейсан, их мощности составляют 200 миллионов кубометров и 300 миллионов кубометров в год соответственно, сообщил Хаммуд.
https://1prime.ru/energy/20221021/838544298.html
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