Франция выйдет из договора к Энергетической хартии
Макрон заявил, что Франция решила выйти из договора к Энергетической хартии
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Франция решила выйти из договора к Энергетической хартии 1994 года, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Договор к Энергетической хартии был подписан в 1994 году в Лиссабоне. Документ является единственным в своем роде соглашением о межправительственном сотрудничестве в секторе энергетики, которое охватывает всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.
"Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
https://1prime.ru/energy/20221021/838545359.html
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