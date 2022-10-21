МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Франция решила выйти из договора к Энергетической хартии 1994 года, сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Крупнейшая энергокомпания ЮАР объявила форс-мажор из-за забастовок

Договор к Энергетической хартии был подписан в 1994 году в Лиссабоне. Документ является единственным в своем роде соглашением о межправительственном сотрудничестве в секторе энергетики, которое охватывает всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.

"Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", — сказал французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.