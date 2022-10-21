МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был введен особый режим, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Минэнерго назначило куратора восстановления энергообъектов новых территорий

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил о решении ввести с 20 октября военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Решением президента также вводится средний уровень — в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.

"Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов", — приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра энергетики Евгения Грабчака с совещания с представителями власти этих регионов и энергокомпаний.

По словам замминистра, с учетом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия.

"Речь идет в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала", — уточняется в сообщении Минэнерго.

Замглавы Минэнерго также подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.