Минэнерго совместно с регионами организует работу ТЭК с учетом введения особых режимов
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ совместно с регионами и энергокомпаниями организует работу объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территориях, где был введен особый режим, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ сообщил о решении ввести с 20 октября военное положение в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках. Решением президента также вводится средний уровень — в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе, уровень повышенной готовности — в других регионах Центрального и Южного федеральных округов.
"Минэнерго совместно с регионами, обозначенными в указах президента, и энергокомпаниями организует работу энергообъектов и ТЭК в целом в период действия особых режимов", — приводятся в сообщении Минэнерго слова замминистра энергетики Евгения Грабчака с совещания с представителями власти этих регионов и энергокомпаний.
По словам замминистра, с учетом усиления охраны безопасности объектов энергетики необходимо в кратчайшие сроки определить порядок их функционирования и провести соответствующие мероприятия.
"Речь идет в том числе об особенностях техприсоединения новых объектов, необходимых для целей и задач специальной военной операции, формировании необходимых запасов материально-технических средств, в частности топлива и других энергоресурсов, порядке восстановления электроснабжения в случае его нарушения, особенностях охраны и обеспечения безопасности объектов, особенностях работы персонала", — уточняется в сообщении Минэнерго.
Замглавы Минэнерго также подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается на всей территории России, при этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо учитывать особенности передвижения и ведения хозяйственной деятельности в связи с действием военного положения.
https://1prime.ru/energy/20221021/838545699.html