МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. США заблокировали участие российской делегации в конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), до сих пор не выдав участникам визы, сообщила госкорпорация "Росатом". СМИ: в ЕС хотят запретить сотрудничество с Россией в ядерной энергетике

Как уточняется, представители России от "Росатома" и Ростехнадзора должны были принять участие в мероприятии в очном формате. Запросы на оформление американских виз были направлены вовремя и в установленном порядке, однако на сегодняшний день никто из членов делегации визу не получил.

"Таким образом, американская сторона по сути заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США. Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ", — подчеркнули в госкорпорации и добавили, что без участия РФ конференция "во многом утрачивает смысл".

При этом генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев выступит на конференции в онлайн-формате. Французский энергетический регулятор призвал запустить ядерные реакторы

Международная конференция МАГАТЭ пройдет в Вашингтоне с 26 по 28 октября. Соглашением предусмотрено, что принимающая сторона обязана обеспечить возможности для участия всех стран-членов агентства.

Ранее издание Politico сообщило, что Польша, Латвия, Литва и Эстония предложили запретить Евросоюзу сотрудничать с Россией в ядерной энергетике.