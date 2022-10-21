КИШИНЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии намерены закупить в Румынии недостающие объемы электроэнергии, заявил в пятницу вице-премьер Андрей Спыну, комментируя сложившуюся ситуацию на энергорынке республики. Молдавия заявила о возможности Румынии обеспечить ее газом

Ранее в пятницу основной поставщик электроэнергии компания компании Premier Energy предупредила молдавских потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии. Также компания Moldelectrica ввела режим повышенной готовности из-за дефицита электроэнергии. Там отметили, что прогнозируемый дефицит на 21 октября составляет около 80 МВт в часы пик.

"Потребители не будут отключены от электросетей. Мы определили еще 100 МВтч электроэнергии, которая будет импортирована из Румынии. Бухарест нам обещает поставить 235 МВтч. Госпредприятие "Энергоком" завершает процесс регистрации на платформе OPCOM (румынский оператор рынка — ред.)", — написал Спыну в своем Telegram-канале.

При этом вице-премьер призвал граждан страны экономить энергоресурсы.