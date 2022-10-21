КИШИНЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Оператор транспортировки электроэнергии в Молдавии — госпредприятие "Молдэлектрила" — объявил о режиме тревоги из-за дефицита энергоресурсов, говорится в сообщении компании. Молдавия намерена закупить в Румынии недостающие объемы электроэнергии

"Государственное предприятие "Молдэлектрила" предупреждает все заинтересованные стороны о наличии режима тревоги на рынке электроэнергии Молдавии. 21 октября 2022 года поставщик Energocom сообщил о наличии дефицита электроэнергии, который не покрывается договорами коммерческого электроснабжения", — сообщается на сайте предприятия.

В условиях режима тревоги может сохраняться дефицит электроэнергии, что приводит к необходимости применения превентивных мер или минимизации последствий. На ближайшие выходные перебоев в подаче электроэнергии не ожидается, однако прогнозировать ситуацию на более долгий срок не получается.

"Повторяем призыв властей к потребителям прилагать усилия для экономии электроэнергии в часы пик, минимизируя тем самым риск разбалансировки энергосистемы. В противном случае для балансировки энергосистемы нужно будет прибегнуть к ограничению потребления электроэнергии путем отключения установок для использования потребителями электроэнергии через операторов систем распределения электроэнергии", — говорится в релизе предприятия.

Компания Premier Energy, поставляющая электроэнергию в центральные и южные районы Молдавии, ранее в пятницу предупредила потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергодефицита в стране.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на ресурсы на фоне прекращения экспорта электроэнергии с Украины.

До 15 октября власти Молдавии планировали закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления