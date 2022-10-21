МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Азия поможет в диверсификации российского энергетического экспорта, но в полной мере заменить европейский рынок азиатским пока не получится, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению российского института энергетики и финансов Алексей Громов. Новак рассказал о проектах России и Саудовской Аравии в нефтегазохимии

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол 21 октября сказал, что Россия потеряла европейский энергетический рынок навсегда. По его словам, даже при наличии новых клиентов Россия столкнется с логистическими и экономическими проблемами, а на перевод поставок в Китай понадобится 10 лет. По оценкам главы МЭА, ранее на Европу приходилось 3/4 экспорта российского природного газа, а также 55% экспорта нефти.

"Азия может существенно помочь в диверсификации российского энергетического экспорта, но в полной мере заменить европейский рынок азиатским не получится. В дальнейшем все будет зависеть от скорости развития соответствующей инфраструктуры", — считает Громов.

"В энергетической сфере уже реализованы крупные проекты в сфере нефти и газа, которые позволяют нам направлять существенные объемы энергоресурсов на Восток. Это нефтепровод ВСТО, это газопровод "Сила Сибири". Я думаю, не за горами и новые проекты, в том числе проект "Сила Сибири-2", — сказал он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре сообщил, что "Сила Сибири-2" для России фактически может заменить "Северный поток-2", а окончательная договоренность с Китаем будет достигнута в ближайшее время.

Громов отметил, что ситуация с переориентацией поставок различных видов энергоресурсов с запада на восток складывается по-разному. Хотя с введением эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу Россия теряет большой рынок сбыта, полная замена европейского рынка возможна.

"Россия уже сейчас значительно сократила поставки нефти в Европу. Из 2,5 млн баррелей в сутки, поставлявшихся на рынок Европы, переориентированы на рынки Китая и Индии почти 1,5 млн баррелей в сутки. Осталось найти рынки для 1 млн баррелей в сутки, и, я думаю, это можно реализовать в течение следующего года", — сказал Громов.

Эксперт считает, что по поставкам нефтепродуктов ситуация сложнее. На Европу приходилось почти 2/3 поставок РФ, и другой такой ниши на внешних рынках не просматривается.

"Однако и Европа не сможет найти на других рынках необходимый ей объем нефтепродуктов", — подчеркнул Громов.

Что касается газа, то, как отметил эксперт, санкций в отношении поставок газа из России Европа не вводила, но после диверсий на газопроводах "Северный поток", снижения экспорта через Украину и запрета поставок через газопровод "Ямал – Европа" поставки трубопроводного газа могут сократиться со 145 млрд кубометров в 2021 году до 30-35 млрд. По словам Громова, в 2022 году поставки по "Силе Сибири" составят около 20 млрд кубометров, в 2023 году – до 30 млрд. Таким образом, будет покрыто около 20% от потерянного рынка Европы, спрогнозировал эксперт.

"Одним из важнейших решений станет скорейшая реализация проекта "Сила Сибири-2", но даже он позволит перенаправить лишь половину из выпадающего объема экспорта газа в Европу, и то только к 2028-2030 году. И даже после этого остается перенаправить 50 млрд кубометров", — считает Громов.

По его словам, оставшиеся объемы можно будет перенаправить на внутренний рынок России, а также в Турцию — в связи с планируемым расширением "турецкого потока" и строительством газового хаба в Турции.

Громов также отметил, что главным препятствием для переориентации экспорта энергоресурсов в Азию станет меньшая платежеспособность азиатских покупателей по сравнению с Европой.

"В Азии, за исключением Китая, экономики более нестабильные. Платежеспособность клиентов в Азии – основная проблема переориентации российских энергоресурсов на Восток", — полагает он. По его словам, даже при расширении энергетического сотрудничества с азиатскими странами доходность будет меньше, чем с Европой.