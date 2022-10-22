МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали в комментариях публикацию об итогах саммита Евросоюза в Брюсселе. Франция выйдет из договора к Энергетической хартии

В публикации, вызвавшей острую реакцию аудитории, в частности, говорилось, что "в дискуссиях европейцев доминирует энергетический кризис, с которыми европейцы борются в течение нескольких последних месяцев". При этом в статье заострялось внимание на многократном росте коммунальных платежей, рекордном уровне инфляции и том факте, что меры по поддержке Украины слишком дорого обходятся гражданам и бизнесу.

Читатель под ником Grand largue выразил такое мнение на этот счет: "Россия не ведет энергетическую войну против ЕС. Происходит прямо противоположное. Это ЕС решил лишить нас российской нефти и газа. ЕС ведет нас к экономическому упадку в результате принятия санкций. Это не что иное, как диктатура, и чем скорее мы от нее избавимся, тем будут лучше".

"Единство Европы? О чем вы? Никакой геополитической стратегии. Ничего разумного в энергетической области, когда цена на электроэнергию индексируется по цене на газ! Мы отказались от ядерной энергетики и стали зависимыми от американцев в области обороны. Такая Европа может только разочаровывать", — заявил La belle Provence.

А комментатор British Lord выразил опасения: "Нынешний кризис, несомненно, является самым серьезным, с которым придется столкнуться ЕС. Есть риск распада ЕС, и если он произойдет, то он начнется с краха евро".

При этом пользователь под ником azerty70 предложил простой рецепт выхода из ситуации: "Решение очевидно. Надо отменить санкции и прекратить вмешиваться в конфликт, который нас не касается".