БУДАПЕШТ, 22 окт — ПРАЙМ. Венгрия с 2 ноября запустит программу господдержки для крупных предприятий, инвестирующих в энергосбережение, сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. Венгрия добилась исключения из потолка цен на газ

"Если предприятие осуществляет инвестиции, необходимые для лучшей и более экономичной работы, то в Будапеште мы сможем ему помочь, предоставив поддержку этой инвестиции в размере 30% в Будапеште и 45% в провинции", — уточнил он.

По словами министра, претендовать на государственную поддержку смогут компании, которые вкладываются в расширение энергосберегающих мощностей, в том числе в установку солнечных панелей или повышение энергоэффективности любым другим способом.

Общий объем финансирования программы планируется на уровне 360 миллионов долларов, при этом максимальный размер поддержки на одно предприятие составит примерно 14,5 миллиона долларов. Португалия заявила о намерении стать экспортером газа

Сийярто подчеркнул, что такая мера позволит венгерским предприятиям продолжать свою работу, а также поможет им развивать мощности и создавать новые инвестиции.

"Сейчас самый главный враг предприятий — чрезвычайный рост цен на энергию, который, к сожалению, стал одним из прямых следствий потерпевшей фиаско санкционной политики Брюсселя", — резюмировал он.