Представительства "Россотрудничества" в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Россотрудничество" c 22 октября запускает акцию "Из России с теплом" и открывает свои представительства в Европе для обогрева местных жителей.
"Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, в таких пунктах жители смогут согреться, попить чай, зарядить гаджеты, посмотреть фильмы и мультики.
Ожидается, что акция продемонстрирует российское гостеприимство, которое сохраняется даже во времена растущей социальной напряженности и русофобии.
"Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мерзнущим европейским семьям", — отмечается в публикации.
Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Некоторые меры затронули в том числе энергетическую отрасль. Это привело к резкому подорожанию сырья в Европе и дефициту энергоресурсов.
На этом фоне Еврокомиссия начала искать варианты для снижения цен на газ. Во вторник ведомство выдвинуло пакет мер, предполагающий совместные закупки топлива в ЕС и создание временного механизма ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF.
https://1prime.ru/energy/20221022/838552160.html