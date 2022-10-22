МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Россотрудничество" c 22 октября запускает акцию "Из России с теплом" и открывает свои представительства в Европе для обогрева местных жителей. "Кошмар наяву". Европа погружается в холодную зимнюю спячку

"Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как уточняется, в таких пунктах жители смогут согреться, попить чай, зарядить гаджеты, посмотреть фильмы и мультики.

Ожидается, что акция продемонстрирует российское гостеприимство, которое сохраняется даже во времена растущей социальной напряженности и русофобии.

"Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мерзнущим европейским семьям", — отмечается в публикации.

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Некоторые меры затронули в том числе энергетическую отрасль. Это привело к резкому подорожанию сырья в Европе и дефициту энергоресурсов.

На этом фоне Еврокомиссия начала искать варианты для снижения цен на газ. Во вторник ведомство выдвинуло пакет мер, предполагающий совместные закупки топлива в ЕС и создание временного механизма ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF.