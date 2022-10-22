МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Киев может остаться без тепла этой зимой, есть вероятность отключения отопления на несколько дней или недель, заявил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев. "Газпром" подает газ для транзита через Украину в подтвержденном объеме

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

"Такая вероятность (остаться без тепла — ред.) есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", — заявил Пантелеев в интервью изданию "Экономическая Правда" в ответ на вопрос о вероятности отключения отопления в Киеве на несколько дней или недель.

Чиновник рассчитывает на решение проблем с помощью мобильных котельных. Киев надеется получить их в течение двух месяцев и применить оборудования для аварийного обогрева больниц, школ или пункта обогрева, развернутого на их основе.

При этом Пантелеев заметил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных. "Страна живет и работает в графике аварийных отключений", — приводит издание слова чиновника.