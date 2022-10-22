МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Более двух миллионов домохозяйств в Великобритании имеют долги по счетам за электроэнергию, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергорегулятор Ofgem. СМИ: в Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса

По данным регулятора, к концу июня 2 347 511 домохозяйств в Великобритании не оплатили счета за электроэнергию, а 1 858 585 — счета за газ. Отмечается, что оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — почти на две трети.

"Более двух миллионов домохозяйств уже имеют задолженность по счетам за электроэнергию, это вызывает глубокую обеспокоенность, но (ситуация — ред.) неудивительна. Счета выросли почти вдвое за год, и мы еще не видели всех последствий недавнего повышения цен", — заявил директор по политическим и юридическим вопросам благотворительной организации National Energy Action Питер Смит.

Новый глава минфина Великобритании Джереми Хант ранее в понедельник объявил сокращение действия программы помощи населению со счетами на газ и электроэнергию. Он заявил, что из-за большой нагрузки на госбюджет эта программа будет действовать до апреля 2023 года. Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов с 1 октября на ближайшие два года.