МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Журнал Batteries опубликовал исследования ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова и Сколтеха, которым удалось синтезировать из ядовитого борщевика эффективный материал для анодов натрий-ионных батарей. Tesla рассмотрит возможность строительства завода по переработке лития

Эти батареи выступают альтернативой литий-ионным аккумуляторам. Литий добывается в ограниченном числе стран и постоянно дорожает, тогда как с натрием подобных проблем не возникает. Но чтобы эффективно его использовать, необходимо заменить материалы катода и анода батареи.

Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова и Сколтеха успешно синтезировали из ядовитого борщевика материал для анодов натрий-ионных батарей, который ничуть не уступает по эффективности лучшим материалам, созданным из другого сырья.

Как отмечают ученые, производить батареи с использованием борщевика весьма выгодно, поскольку этот сорняк произрастает в огромных количествах во многих регионах страны. При этом предусматривается, что аккумуляторы, созданные на его основе, будут заметно дешевле литий-ионных.

Натрий-ионные аккумуляторы предполагается использовать в электробусах или накопителях энергии солнечных батарей.