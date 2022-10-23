Российские ученые создали из борщевика материал для натрий-ионных батарей
Batteries: российские ученые создали из борщевика материал для натрий-ионных батарей
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Журнал Batteries опубликовал исследования ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова и Сколтеха, которым удалось синтезировать из ядовитого борщевика эффективный материал для анодов натрий-ионных батарей.
Эти батареи выступают альтернативой литий-ионным аккумуляторам. Литий добывается в ограниченном числе стран и постоянно дорожает, тогда как с натрием подобных проблем не возникает. Но чтобы эффективно его использовать, необходимо заменить материалы катода и анода батареи.
Исследователи из МГУ им. М.В. Ломоносова и Сколтеха успешно синтезировали из ядовитого борщевика материал для анодов натрий-ионных батарей, который ничуть не уступает по эффективности лучшим материалам, созданным из другого сырья.
Как отмечают ученые, производить батареи с использованием борщевика весьма выгодно, поскольку этот сорняк произрастает в огромных количествах во многих регионах страны. При этом предусматривается, что аккумуляторы, созданные на его основе, будут заметно дешевле литий-ионных.
Натрий-ионные аккумуляторы предполагается использовать в электробусах или накопителях энергии солнечных батарей.
https://1prime.ru/energy/20221023/838554492.html
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