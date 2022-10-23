МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В борьбе с энергокризисом Евросоюзу "гарантирован провал", уже сегодня можно видеть быструю деиндустриализацию европейских государств, заявил в эфире немецкого телеканала N-TV греческий политик, экс-министр финансов страны Янис Варуфакис. Жители Австрии потребовали выхода страны из Евросоюза

Он выразил уверенность, что Евросоюз не сможет преодолеть энергокризис, пессимистично заявив, что в борьбе с ним Европе "гарантирован провал".

"Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже приостанавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — констатировал греческий политик.

Он считает, что Евросоюз уже в настоящий момент пребывает "в глубоком кризисе", но в полной мере европейцы начнут понимать это лишь к следующей зиме. А главная проблема Евросоюза, на его взгляд, заключается в том, что на самом деле никакого союза не существует.

В качестве аргумента Варуфакис привел такие примеры: "Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа, тоже".

При этом он подчеркнул, что такое поведение особенно часто демонстрируется именно в кризисные периоды.