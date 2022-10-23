МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом по Украине через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, равном 42,4 миллиона кубометров на 23 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. В Венгрии иронично ответили на жалобу Макрона из-за цен на газ

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поэтому для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Объем поставок газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки с конца мая.