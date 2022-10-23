МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу транзитом по Украине через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, равном 42,4 миллиона кубометров на 23 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поэтому для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
Объем поставок газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки с конца мая.
https://1prime.ru/energy/20221023/838555916.html
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