АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Турция становится крупным газовым хабом, на который возлагают надежды другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — процитировало его слова агентство Anadolu.
Эродоган подчеркнул, что "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.
Турецкий лидер также раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.
https://1prime.ru/energy/20221023/838556242.html
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