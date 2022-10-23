АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Турция становится крупным газовым хабом, на который возлагают надежды другие страны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Источник: Россия и Турция проведут оценку строительства газового хаба

"Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет", — процитировало его слова агентство Anadolu.

Эродоган подчеркнул, что "Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды (за рубежом)".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос.

Турецкий лидер также раскритиковал оппонентов Анкары, призывавших изначально отказаться от сбалансированной политики по украинскому кризису. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.