МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В Киеве в воскресенье начались стабилизационные отключения света, сообщили в городской администрации. СБУ подтвердила задержание директора завода "Мотор Сич"

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света", — сказано в сообщении Киевской горадминистрации в Telegram-канале.

Жителям города также напомнили о необходимости максимально уменьшить потребление электроэнергии.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.