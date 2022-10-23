МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о сотрудничестве с Shell в рамках проекта по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре на месторождении на севере страны — North Field South (NFS), передает Катарское агентство новостей QNA. Qatar Energy планирует стать мировым лидером в торговле СПГ

"Qatar Energy выбрала компанию Shell в качестве второго партнера для разработки месторождения North Field South с долей в 9,3 %", — говорится в сообщении.

Агентство QNA в сентябре сообщало, что первым партнером катарской компании в рамках данного проекта стала французская компания Total Energies с долей 9.375%, при этом основной пакет остается у Qatar Energy. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби позднее анонсировал, что еще три новых иностранных партнера примут участие в проекте.

В июне Катар объявил, что французская компания TotalEnergies и итальянская Eni стали первыми международными партнерами Катара в расширении крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East (NFE), их доля в проекте составит 25%.

Катар входит в крупнейшую тройку в мире по запасам газа. В настоящее время в стране работают над расширением добычи "голубого топлива" и производства СПГ с Северного месторождения в Персидском заливе. Согласно планам компании, к 2027 году Катар будет производить вместо нынешних 77 миллионов тонн 126 миллионов тонн СПГ в год.