ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. В домах Иркутска, которые подверглись отключению света после падения самолета Су-30, энергоснабжение восстановят к 22.30 воскресенья (17.30 мск), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

"По подключению домов. Аварийные бригады работают. Срок восстановления энергоснабжения — 22:30", — написал он в Telegram.

Самолет Су-30 упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска во время испытательного полета. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.