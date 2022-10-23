2022-10-23T17:43:00+03:00
2022-10-23T17:44:23+03:00
2022-10-23T17:43:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20221023/838558061.html
Все дома в зоне падения Су-30 в Иркутске подключили к энергоснабжению
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. В Иркутске все дома в районе падения самолета Су-30 подключили к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Только что доложили энергетики. Все дома... ПРАЙМ, 23.10.2022
энергетика, энергосети, новости, энергоснабжение, авиакатастрофы, иркутск, су-30
https://1prime.ru/images/83277/06/832770627.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/06/832770627.jpg
https://1prime.ru/images/83277/06/832770626.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/06/832770626.jpg
https://1prime.ru/images/83277/06/832770625.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/06/832770625.jpg
https://1prime.ru/society/20221023/838556659.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. В Иркутске все дома в районе падения самолета Су-30 подключили к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения — в процессе", — написал он в Telegram.
Самолет Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом во время испытательного полета. Площадь пожара составила 200 квадратов. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.