ИРКУТСК, 23 окт — ПРАЙМ. В Иркутске все дома в районе падения самолета Су-30 подключили к энергоснабжению, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске самолет Су-30 упал на двухэтажный дом

"Только что доложили энергетики. Все дома подключены к энергоснабжению. Спасибо за оперативность. Работы на месте крушения — в процессе", — написал он в Telegram.

Самолет Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный дом во время испытательного полета. Площадь пожара составила 200 квадратов. Погибли два пилота, жертв среди населения нет.