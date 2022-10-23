МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Украина потеряла в ходе боевых действий 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. На Украине допустили, что Киев останется без тепла этой зимой

"Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери… У нас был большой скачок в "зелёной энергетике" в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики", — сказал Галущенко в интервью каналу "Мы-Украина".

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.