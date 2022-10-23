КИШИНЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии, поэтому для Молдавской ГРЭС (МГРЭС) выделят больше газа, предпринимателям нужно экономить электричество, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. В Киеве начались стабилизационные отключения света

Компания Premier Energy — поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии — в пятницу предупредила потребителей о возможных "веерных" отключениях из-за энергокризиса и дефицита энергии.

"С завтрашнего дня в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии, коммерческие контракты, подписанные предприятием Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00 (совпадает с мск). "МолдоваГаз" выделил больше газа для МГРЭС на завтра, и мы определим ресурсы и на следующие дни", — сообщил Спыну в Telegram-канале.

Предпринимателей просят отключить рекламное или декоративное освещение, изменить время производства, по возможности использовать индивидуальные генераторы, отметил он. Власти намерены в ближайшее время подписать договоры на поставку электроэнергии с другими поставщиками и принять новые меры экономии.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило в понедельник, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами. Молдавия до 15 октября планировала закупать 33% необходимой электроэнергии у украинских компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.