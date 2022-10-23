МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
"Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", — пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.
По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.
https://1prime.ru/energy/20221023/838558745.html
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