МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Иран и Россия подписали экспортное соглашение о поставке в РФ 40 газовых турбин, заявил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади. В России отметили рост товарооборота с Узбекистаном

"Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства", — пишет агентство IRNA, ссылаясь на Ношади.

По словам Ношади, 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому Ирану и России удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.