ВАШИНГТОН, 24 окт — ПРАЙМ. Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году регион рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, говорится в докладе Международного валютного фонда. Премьер Саксонии заявил о необходимости восстановления "Северных потоков"

Эксперты МВФ в базовом прогнозе исходят из достаточности сделанных на зиму запасов, но допускают и экстремальный сценарий сочетания аномальных холодов с полным прекращением поставок газа из России. В этом случае, по их оценкам, европейцы будут вынуждены изыскивать возможности для сокращения потребления топлива на 6%, что для наиболее уязвимых стран чревато потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.

"Но даже, если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022-23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", — говорится в докладе.

МВФ констатирует, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.

По расчетам МВФ, подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

"Рекордно высокие цены на электричество и природный газ представляют собой значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт. Для европейских домохозяйств повышенные цены на энергоносители увеличат стоимость жизни на 7% в 2022 году и на 9% — в 2023 году в сравнении с 2021 годом", — сказано в документе.

МВФ прогнозирует, что инфляция в развитых европейских экономиках в 2022 году составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%. В восточноевропейских странах, за исключением участников конфликтов и Турцию, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно, говорится в докладе.