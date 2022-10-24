ХАБАРОВСК, 24 окт — ПРАЙМ. Повышена надежность электроснабжения пяти субъектов РФ Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает филиал ПАО "Россети" — Межсистемные электрические сети (МЭС Востока). "Русгидро" снизила выработку электроэнергии за девять месяцев

"МЭС Востока заменил изоляторы на 50 линиях электропередачи Дальнего Востока — установил 8 685 новых изоляторов на ключевых магистральных линиях электропередачи. Благодаря выполненным ремонтным работам повышена надежность электроснабжения пяти субъектов РФ с общим населением около 5 миллионов человек", — говорится в сообщении.

МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также юга Якутии общей площадью около 2 миллионов квадратных километров и населением 4,8 миллиона человек.

Отмечается, что больше всего новых изоляторов – 2,5 тысячи – энергетики установили на ЛЭП 220 кВ "Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир — 2", которая задействована в выдаче мощности крупнейшей теплоэлектростанции Хабаровского края. Кроме того, проведены работы на линиях 220 кВ "Ерофей Павлович – Аячи" в Амурской области и "Уктур – Высокогорная" в Хабаровском крае. Эти объекты задействованы, соответственно, в электроснабжении Транссиба, а также портовой инфраструктуры портов Ванино и Советской Гавани.

"Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждение изоляторов может привести к коротким замыканиям и отключениям линий электропередачи… Использовались стеклянные изоляторы российского производства, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в сложных климатических условиях", — добавляется в сообщении.

Территориальное обособленное подразделение РАО "ЕЭС России" – МЭС Востока — было создано в 1997 году. Оно осуществляет управление Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) на территории ДФО, оказывает услуги передачи электроэнергии и присоединения к ЕНЭС субъектам оптового рынка, реализует инвестдеятельность, занимается эксплуатацией магистральных электросетевых объектов.