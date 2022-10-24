ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Потребление энергоресурсов в Китае за первые три квартала 2022 года демонстрировало устойчивый рост, при этом продолжает увеличиваться доля потребления неископаемых энергоресурсов, говорится в опубликованном в понедельник докладе главы департамента статистики в сфере энергетики государственного статистического бюро КНР Ху Ханьчжоу. Промышленное производство выросло в Китае за три квартала на 3,9 процента

"Энергетический сектор Китая в первые три квартала текущего года последовательно выполнял стратегический план ЦК КПК и Госсовета по обеспечению энергоснабжения, пристальное внимание уделялось вопросам энергетической безопасности с целью обеспечения бесперебойного снабжения и ускорения высвобождения передовых производственных мощностей", — говорится в докладе на сайте стабюро.

Отмечается, что "возможности по обеспечению энергоснабжения непрерывно повышаются".

"По мере реализации курса по стабилизации экономики и осуществления последовательных политических мер, национальная экономика продолжала восстанавливаться и развиваться, потребление энергоресурсов демонстрировало устойчивый рост, а доля потребления неископаемых источников энергии продолжала увеличиваться", — уточняется в докладе.

Сообщается, что, по предварительным оценкам, общее энергопотребление в стране за первые три квартала в годовом выражении увеличилось на 2,5%, при этом доля потребления неископаемых энергоресурсов в общем энергопотреблении выросла на 0,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, угля — на 0,4 процентных пункта. Вместе с тем доля потребления нефти снизилась на 0,7 процентных пункта, природного газа — на 0,3 процентных пункта.