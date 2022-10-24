МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия предложила создать вокруг Запорожской АЭС защитную зону, обсуждает ее параметры с МАГАТЭ. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков. В Минобороны сообщили о провокациях Киева на ЗАЭС

"Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения. Мы думаем, что некий процесс согласования, в том числе дипломатический, с агентством параметров такой защитной зоны не просто возможен — он необходим", — сказал дипломат.

Рябков добавил, что в данный момент ведутся переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Кроме того, специалисты агентства присутствуют на объекте, добавил он, отметив, что российского стороне "скрывать нечего".

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.