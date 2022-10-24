МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Лицензии на право пользования углеводородными участками проекта "Сахалин — 1" переданы новому оператору — российскому юридическому лицу, следует из данных реестра участков недр и лицензий на пользование недрами. Новак оценил сроки появления нового участника "Сахалин — 2"

По данным реестра, ООО "Сахалин — 1" 21 октября получил участки недр федерального значения — нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги, расположенные на шельфе Охотского моря. Лицензии будут действовать до 3 декабря 2051 года.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited ("дочка" Exxon Mobil), из-за действий которого добыча на проекте остановилась. Новый оператор был зарегистрирован в Южно-Сахалинске 14 октября, управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Уже бывший оператор "Сахалин — 1" — Exxon Neftegaz Limited — владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена. Также в числе участников "Сахалин — 1" — "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).