ХЕРСОН, 24 окт — ПРАЙМ. Три ракеты, выпущенные вооруженными формированиями Украины, попали в Каховскую ГЭС, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. По его словам, всего по гражданской инфраструктуре Новой Каховки было выпущено 19 ракет "Ольха" и HIMARS. На Украине назвали долю потерянной ветряной и солнечной энергетики

"Так, в 11.20 (киевский режим — ред.) обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, 3 ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется", — сказал он.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал журналистам РИА Новости, что Украина за последние два дня многократно увеличила число ракетных обстрелов Каховской ГЭС. На фоне этих действий украинских войск власти региона продолжают работы по понижению уровня воды в Каховском водохранилище для минимизации последствий разрушения дамбы.

По словам градоначальника Новой Каховки, также продолжаются обстрелы жилых массивов.