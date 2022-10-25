МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым в ЕС считают, что для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать также Великобритания и Швейцария, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Польша выступила за добровольность совместных закупок газа странами ЕС

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече 25 октября обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по ряду мер, среди которых создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в ЕС, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.

"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным", — говорится в материале агентства.

Кроме того, в ЕС намерены установить более высокую цену для экспорта электроэнергии, чем для ее продажи на внутреннем рынке в союзе. Как подчеркнул источник, такое установление цен запрещено несколькими международными соглашениями между партнерами.

Как отмечает агентство, Еврокомиссия предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для европейских стран будет зависеть от количества работающих на газе электростанций в каждой стране.

Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые энергомеры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего они могут быть быстро внедрены.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что может созвать новый саммит Евросоюза для утверждения мер по снижению цен на энергию, если министры не смогут достичь компромисса. Мишель отметил, что идея заключается в том, чтобы в ноябре новые энергомеры уже были согласованы.