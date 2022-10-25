МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Турция ожидает "хороших новостей" по вопросам отсрочки части платежей за российский газ и возможности скидок на него, заявил в интервью газете Financial Times министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати. Отношения с Россией не нарушают правил мировых финсистем, считают в Турции

Он отметил, что Анкара активно настаивает на предоставлении скидки на "большое количество газа, который она приобретает у России".

"Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — сказано в материале издания.

Россия является основным поставщиком газа в Турцию. Ранее агентство Bloomberg указывало со ссылкой на источники, что Анкара попросила Москву отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщил, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся по цене и никаких проблем в этом отношении нет.