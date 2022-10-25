АНКАРА, 25 окт — ПРАЙМ. Чехия надеется, что Европа не станет производить закупки российского газа по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dünya. Он также добавил, что в Европе считают импорт из России проблемой и идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти. Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган

Министр отметил, что в Европе российский импорт рассматривается как серьезная проблема и возложил вину на высокие цены на топливо на Россию.

В Москве ранее не один раз заявляли, что повышение цен на нефть и газ является следствием недальновидной политики Запада.

Сикела, говоря о проекте "газового хаба" в Турции, заявил, что он вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции — в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.