МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индонезия готова досрочно остановить угольные и паровые электростанции общей мощностью 9,1 гигаватт к 2027 году, заявил координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто. Об этом сообщило агентство ANTARA. Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир"

"Этот шаг является частью кампании по диверсификации энергетики", — сказал он и отметил, что кампания является приоритетом страны в рамках целей саммита G20.

Хартарто также рассказал, что правительство страны рассматривает и другие меры по диверсификации энергетики, включая использование биотоплива, солнечной и гидроэнергии, а также развитие ядерной энергетики.

Индонезия взяла на себя обязательство сократить выбросы углерода на 29% к 2030 году в рамках Парижского соглашения. ANTARA напоминает, что в последние годы Индонезия столкнулась с десятками стихийных бедствий в результате изменения климата.