МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Нидерланды проинформируют коллег в ЕС о своем намерении выйти из договора к Энергетической хартии, заявил во вторник министр по вопросам климата и энергетики королевства Роб Йеттен. В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, сообщили в Австрии

"Вопрос о договоре к Энергетической хартии сегодня не стоит на повестке, но я проинформирую коллег о голландской позиции по этому вопросу. Я видел вчера, что Бельгия также рассматривает выход из этого договора. Мы вместе с другими пятью странами проинформируем наших коллег, почему мы планируем выйти из этого договора", — сказал Йеттен журналистам перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Как министр заявлял ранее, Нидерланды решили выйти из договора к Энергетической хартии, так как он "препятствует выполнению Парижского соглашения по климату".

Ранее Франция также приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии.

Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающимся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающего всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.

Договор был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.