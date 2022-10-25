МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" обладает потенциалом для расширения, если потребуется, сообщил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. Турция превращается в крупный газовый хаб, заявил Эрдоган

"С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем — "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", — сказал Песков журналистам.