Песков: "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению
Песков: "Турецкий поток" имеет потенциал к расширению при необходимости
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" обладает потенциалом для расширения, если потребуется, сообщил Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
"С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем — "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости", — сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/energy/20221025/838578254.html
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