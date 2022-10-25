МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Европа включает в себя не только Чехию, другие страны могут иметь иную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции. Чехия надеется, что Европа не купит российский газ из турецкого хаба

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела, давая интервью турецкой газете Dünya, выразил надежду, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции. Он также добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.

"Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное", — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли подобные заявления со стороны Чехии повлиять на российско-турецкие переговоры о создании "газового хаба".