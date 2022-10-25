МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Главы европейских Минэнерго могут провести еще одну-две внеочередные встречи в ближайшие недели для принятия необходимых мер до конца этого года, заявила вице-премьер Испании и профильный министр Тереса Рибера. Нидерланды проинформируют ЕС о выходе из договора к Энергетической хартии

"Сегодня чешское председательство утвердит, когда у нас будет следующая внеочередная встреча министров энергетики. Очевидно, они рассматривали разные варианты: провести одну или две встречи в ближайшие несколько недель", — сказала она по прибытии на совет министров энергетики в Люксембурге.

Рибера добавила, что сегодняшние дебаты могут быть "напряженными", поскольку, несмотря на некоторое "облегчение" из-за падения цен на газ, "зима еще не наступила, и многие государства-члены обеспокоены тем, как цена на газ повлияют на их энергетическую безопасность".