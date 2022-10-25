АФИНЫ, 25 окт — ПРАЙМ. Проблемы с поставками российского газа в Грецию через "Турецкий поток" отсутствуют, все заявляемые количества "голубого топлива" импортеры получают в полном объеме, вместе с тем греческие потребители в последнее время снижают закупки российского газа из-за снижения цен на СПГ, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции. Новый путь. В Турции начались работы по новому газовому хабу с Россией

"Проблем с поставками российского газа в Грецию через "Турецкий поток" нет. Нет никаких проблем, все в порядке. Все заявляемые количества газа мы получаем в полном объеме. Единственное, сейчас есть разница между контрактной ценой "Газпрома" и ценами на регазифицированный газ из СПГ. Из-за большого количества приходящих танкеров и снижения TTF цена получается ниже, чем цена, по которой мы покупаем у "Газпрома". Поэтому здесь приходится регулировать закупки", — сказал он.

По его словам, такая ситуация является временной.

"Это временно, потому что в этом году забронированы все мощности терминала СПГ в Ревитусе. Они сейчас усиленно используются, потому что приходит очень много газа по этому направлению. Его нужно регазифицировать, а из-за того, что спрос в Греции упал по сравнению с прошлым годом уже ориентировочно на 16%, то такого количества газа даже с учетом того, что какая-то часть экспортируется в Болгарию, Греции не требуется. На объемах потребления сказывается и хорошая погода. И так как цена газа очень высокая, домохозяйства пока еще не включают отопление, все стараются максимально ужимать объемы потребления. Это же касается и промышленных потребителей", — пояснил он.

Он отметил, что на спросе сказываются и инициативы правительства по субсидированию потребления дизельного топлива при отоплении зданий, а также то, что увеличены объемы потребления угля – лигнита для производства электроэнергии, а также объемы потребления энергии от альтернативных источников энергии – ветра, солнца, гидроэнергетики. В Греции оценили перспективы газового хаба в Турции

"Поэтому объемы потребления газа непосредственно в Греции очень сильно просели и просядут еще. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года объем потребления газа в Греции снизится ориентировочно на 18% или даже больше", — сказал источник.

Комментируя снижение счетов на газ для домохозяйств в последние недели, источник сказал: "Это связано с тем, что цена сейчас на всех основных хабах сократилась и, естественно, цена для потребителя тоже сократилась, так как она привязана к хабам".

"Самая высокая цена была летом, в ближайшие месяцы она будет немного пониже. Потребители это отметят в своих счетах. И, как я сказал, государство выделяет субсидии на переход на солярку. Если есть возможность использования газа и дизеля, то переход на использование дизеля для отопления стимулируется государством дополнительными субсидиями", — сказал собеседник.

Российский природный газ поступает в Грецию через трубопровод "Турецкий поток", ранее газ из РФ обеспечивал 45% потребностей рынка. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре 2021 года во время визита в Россию заявлял, что Россия на протяжении уже 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию. Однако с началом российской спецоперации на Украине Мицотакис начал утверждать, что Россия шантажирует европейцев газом и использует его как оружие. В то же время в правительстве признавали, что газ из России идет без перебоев.