ПАРИЖ, 25 окт — ПРАЙМ. Франция направит 46 миллиардов евро для компенсации выросших счетов за электричество для населения в 2023 году, заявил глава минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире телеканала Cnews во вторник. Французы заявили о скором крахе Евросоюза

"Мы потратим 46 миллиардов евро в следующем году, чтобы защитить наших граждан от возросших цен на газ и электричество. Это на 180-200 евро меньше за каждый счет на электричество для домохозяйства в месяц", — сказал он.

По словам Ле Мэра, примерно 1,5 миллиона предприятий смогут получить субсидии на счета за электричество. Кроме того, 10 миллиардов евро будет направлено на помощь предприятиям, которые не соответствуют критериям на получение субсидий — в особенности, энергоемкому производству в промышленном секторе. Эта мера, по словам Ле Мэра, необходима, "чтобы спасти" французское производство.

Кабмин Франции ранее объявил, что господдержка предприятий, для которых счет за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021, будет продлена до конца 2023 года.

В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что правительство также примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.