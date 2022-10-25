РИМ, 25 окт — ПРАЙМ. конфликт на Украине усугубил уже итак тяжелую ситуацию в энергетике и угрожает закрытием многих компаний, заявила новый итальянский премьер Джорджа Мелони, выступая в Палате депутатов национального парламента с программной речью в преддверии голосования по вопросу о доверии новому правительству. Итальянский бизнес заметил желание людей сократить расходы на покупки

По ее мнению, украинский кризис усугубил и без того очень тяжелую ситуацию, вызванную удорожанием энергии и топлива.

"Это непосильные расходы для многих компаний, которые могут быть вынуждены закрыться и уволить своих работников, а также для миллионов семей, которые больше не в состоянии справляться с растущими счетами", — считает она.

Говоря об украинском кризисе, Мелони отметила, что Рим останется надежным партнером НАТО.

"Но ошибается тот, кто считает, что можно обменять свободу украинцев на наше спокойствие. Поддаться шантажу (Владимира) Путина по энергии не решит проблему, а усложнит ее, открыв путь новым требованиям и шантажу, с дальнейшим повышением стоимости энергии", — сказала она.

По оценкам ассоциации итальянских предпринимателей Confcommercio, рост энерготарифов и инфляция угрожает закрытием порядка 120 тысяч итальянских компаний, с потерей 370 тысяч рабочих мест. Потери от энергокризиса ощутили 355 тысяч предприятий, которые предоставляют работу 3,4 миллиона человек, сообщил Национальный институт статистики Istat.