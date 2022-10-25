БРЮССЕЛЬ, 25 окт — ПРАЙМ. Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с прошлой недели, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии. На Евразийском экономическом форуме обсудят глобальные вызовы в энергетике

"Я проинформировал министров, что созову четвёртый внеочередной совет министров на 24 ноября, чтобы принять этот пакет", — сказал он.