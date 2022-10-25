КИШИНЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии, соответствующее решение было принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава МВФ предрекла мировой экономике еще большие трудности в 2023 году

В частности, жителям республики рекомендуют не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов.

В числе прочих мер — снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, также в этом же промежутке времени в помещениях должна быть приостановлена работа эскалаторов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.