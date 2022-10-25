КИШИНЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Правительство Молдавии ужесточило меры для экономии электроэнергии, соответствующее решение было принято во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МВФ Кристалина Георгиева

Глава МВФ предрекла мировой экономике еще большие трудности в 2023 году

В частности, жителям республики рекомендуют не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, администраторам коммерческой недвижимости рекомендовано сократить освещение на 30%, отключить фонтаны, рекламные щиты и эскалаторы. Температура внутри помещений должна быть не выше 19 градусов, а в нерабочее время не выше 15 градусов.

В числе прочих мер — снижение потребления электроэнергии, особенно в часы пик с 07.00 до 11.00 и с 18.00 до 23.00, также в этом же промежутке времени в помещениях должна быть приостановлена работа эскалаторов.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. 21 октября лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвт/ч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт, затем он объявил, что государственное предприятие "Молдэлектрика" подпишет с Румынией экстренный договор, согласно которому стоимость электроэнергии составит от 190 до 348 евро за 1 МВт/ч.