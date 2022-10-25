МАДРИД, 25 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Испании в этом году были одними из самых низких в Европейском Союзе благодаря шести терминалам по приему сжиженного природного газа (СПГ), это позволило потребителям в стране сэкономить почти 8 миллиардов евро, заявила испанская энергетическая компания Enagas. Власти Молдавии ввели ограничения потребления энергии в связи с кризисом

"Благодаря шести терминалам СПГ компании цены на природный газ в Испании были одними из самых низких во всем Европейском Союзе с начала войны на Украине и с тех пор позволили сэкономить около 7,8 миллиардов евро на счетах за электроэнергию", — говорится в пресс-релизе.

По данным компании, за первые девять месяцев этого года на испанских регазификационных терминалах было разгружено 250 судов, это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Экспорт из Испании за этот период достиг 26,6 тераватт-часов, что эквивалентно энергии, транспортируемой более чем 26 танкерами СПГ.

В пресс-релизе указывается также, что прибыль Enagas за январь-сентябрь 2022 года составила 353,4 миллиона евро, что на 15% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Испания является одной из стран Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа — с начала 2022 года импортировала его из 18 различных стран.