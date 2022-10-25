МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Эстония намерена прекратить импорт нефтепродуктов из России до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет с 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Цены на нефть растут в ожидании статистики по запасам в США

Согласно действующим общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла –до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

"Благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее. Я надеюсь, что будет принято официальное постановление правительства. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен", – сказал Рейнсалу изданию Postimees.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.