БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. После теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" потенциальный спрос Европы на газ по "Турецкому потоку" огромен, заявил РИА Новости специалист по геополитике энергетики, профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари. Новый путь. В Турции начались работы по новому газовому хабу с Россией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.

"Потенциальный спрос огромен. До диверсии "Северной поток 1" поставлял 110 миллиардов кубических метров газа в Германию, не считая (объемы) газа, поступающего в Западную Европу через Беларусь и Украину", — сказал Фурфари.

При этом эксперт отметил, что "Турецкий поток" имеет мощность в 10 раз меньше, чем "Северный поток 1". По этой причине "турецкий вариант", независимо от страны-поставщика газа, не сможет полностью заменить "Северный поток 1".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.